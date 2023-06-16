Экспедиция к предкам. Первые литературные опыты

Кадр из кинофильма «Хуана Гальбо» (1962). Впервые тогда увидел пулемёт «Гочкис». Не знал, что это «гочкис», но мне он очень понравился… «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
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