PNAS: прорывная молекула обещает обратить вспять симптомы болезни Альцгеймера

В новом исследовании было показано, что молекула, идентифицированная и синтезированная исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, восстанавливает когнитивные функции у мышей с симптомами болезни Альцгеймера, эффективно запуская работу цепей памяти мозга.