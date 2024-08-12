PNAS: прорывная молекула обещает обратить вспять симптомы болезни Альцгеймера

В новом исследовании было показано, что молекула, идентифицированная и синтезированная исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, восстанавливает когнитивные функции у мышей с симптомами болезни Альцгеймера, эффективно запуская работу цепей памяти мозга.
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