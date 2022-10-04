Еще эксклюзивнее и уникальнее: Audi представила купе TT RS в новой ограниченной версии Econic Edition

Кажется, что в последнее время компания Audi перестала обращать внимание на свою модель Audi TT. Очевидно, это потому, что покупатели больше не питают любви к компактным спортивным купе, отдавая предпочтение крупным кроссоверам и внедорожникам.
Кажется, что в последнее время компания Audi перестала обращать внимание на свою модель Audi TT. Очевидно, это потому, что покупатели больше не питают любви к компактным спортивным купе, отдавая предпочтение крупным кроссоверам и внедорожникам.
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