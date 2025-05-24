Военный ВСУ Головин рассказал, как русские врачи в плену спасли ему руку

Украинские боевики рассказывают, как донецкие врачи спасли им конечности.Бывший пленный украинский военный Кирилл Головин, который попал в списки на обмен рассказал, что русские врачи в Донецке сохранили ему руку.
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