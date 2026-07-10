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В Адыгее обсуждены вопросы обеспечения правопорядка 

В Адыгее обсуждены вопросы обеспечения правопорядка 

Предупреждение вовлечения иностранных граждан в криминальную среду и экстремистскую деятельность, меры по поддержанию общественно-политической стабильности, а также гармонизации межнациональных отношений – эти и другие вопросы обсудили на заседании Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА.

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