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Носкова – третья после Серены и Винус чемпионка «Уимблдона», отыгравшая матчбол по ходу турнира

Линда Носкова выиграла « Уимблдон », став четвертой по молодости теннисисткой в Открытой эре, взявшей первый титул «Большого шлема» в Лондоне.

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