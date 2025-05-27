Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гунба: Российские военные силы в Абхазии являются допгарантом безопасности страны

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая. /ТАСС/. Седьмая военная база Министерства обороны России, а также погрануправление ФСБ России, находящиеся на территории Абхазии, являются дополнительной гарантией сохранения мира и стабильности на территории страны.

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