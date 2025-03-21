В ХМАО по подозрению в коррупции задержан один из руководителей пожарной службы МЧС

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан начальник Пятого пожарно-спасательного отряда регионального управления МЧС (Нижневартовск) Игорь Фролов по подозрению в получении взятки в значительном размере.
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