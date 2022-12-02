«Дочки» иностранных компаний вынуждены нарушать налоговое законодательство России

Дочерние компании и филиалы иностранных организаций в России столкнулись с проблемами из-за распоряжений головных офисов, запрещающих платить налоги в стране, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию «Деловые решения и технологии» (ДРТ).