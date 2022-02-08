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Власти Сирии на грани потери провинции Эс-Сувейда (видео)

Власти Сирии на грани потери провинции Эс-Сувейда (видео)

В населенной друзами провинции Эс-Сувейда четвертый день подряд продолжаются протесты. Жители требуют возвращения отменных недавно субсидий на жизненно необходимые продукты, а также выступают против коррупции в органах местной и центральной власти.

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