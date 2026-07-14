Украинский рэпер, причастный к сорванной атаке, находится в Варшаве

Украинский рэпер и актер Альберт Васильев (известный также как Киевстонер — включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), который, по данным ФСБ России, причастен к организации неудавшейся атаки на предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье, предположительно, находится в Варшаве, 14 июля сообщает в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.