В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений

Срок действия национальных водительских удостоверений, истекающий в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлевается автоматически еще на три года, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
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