Вердикт/диагноз психиатра и психотерапевта, профессора Адриано Сегатори: Макрон — психопат, особенно опасен

Вашему вниманию, Друзья, анализ итальянского психиатра и психотерапевта, профессора Адриано Сегатори Эммануэля Макрона, основанный на его биографии, речах, видео, фото, на его предвыборной кампании, который делает очень аргументированный вывод: "Эммануэль Макрон, как и все психопаты, особенно опасен, особенно опасен" "Мой анализ Эммануэля Макрона основан как на имеющихся у меня фотографиях, так и на биографии, которую, как утверждает кандидат, он имеет.