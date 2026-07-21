Врачи назвали восемь способов улучшить качество сна

Качественный сон напрямую влияет на уровень энергии, концентрацию и общее состояние организма. Немецкое издание Focus назвало восемь практических способов, которые могут помочь сделать ночной отдых более эффективным, перевод публикации сделал aif.
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