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Аргументы и Факты

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Врачи назвали восемь способов улучшить качество сна

Врачи назвали восемь способов улучшить качество сна

Качественный сон напрямую влияет на уровень энергии, концентрацию и общее состояние организма. Немецкое издание Focus назвало восемь практических способов, которые могут помочь сделать ночной отдых более эффективным, перевод публикации сделал aif.

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