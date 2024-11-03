Минздрав РФ предложил изменить порядок выдачи больничных для помощи работникам

Российский Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Так после выдачи четвертого листка нетрудоспособности за полгода историю болезни пациента будут передавать в медицинскую комиссию, сообщил ТАСС.
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