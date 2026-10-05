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Посольства стран ЕС отказались покидать Киев после предупреждений России

Посольства стран ЕС отказались покидать Киев после предупреждений России

Посольства государств ЕС отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине.

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