Посольства стран ЕС отказались покидать Киев после предупреждений России

Посольства государств ЕС отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине.
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