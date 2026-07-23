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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев отдал 2 голевые передачи в РПЛ за последние 4 года. 5.80 – вратарь ЦСКА сделает ассист в новом сезоне

Игорь Акинфеев сделал 2 ассиста в РПЛ за последние 4 года.  Всего на счету вратаря ЦСКА 3 голевые передачи в 615 матчах чемпионата России.

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