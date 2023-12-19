Представлен Bugatti Chiron Super Sport Le Muguet

Bugatti выпускает еще один уникальный Chiron, получивший название Le Muguet (Лилия). Французский производитель гиперкаров Bugatti вновь представил уникальный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу в единственном экземпляре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии