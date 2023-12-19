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Клаксон

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Представлен Bugatti Chiron Super Sport Le Muguet

Представлен Bugatti Chiron Super Sport Le Muguet

Bugatti выпускает еще один уникальный Chiron, получивший название Le Muguet (Лилия). Французский производитель гиперкаров Bugatti вновь представил уникальный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу в единственном экземпляре.

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