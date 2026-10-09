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Глиняная загадка из Карпат: в Румынии нашли фигурку женщины, которой 6500 лет

Глиняная загадка из Карпат: в Румынии нашли фигурку женщины, которой 6500 лет

В румынской Трансильвании археологи начали новый сезон раскопок с находки, которой около 6500 лет. На поселении Дымбул-Четэций обнаружили небольшую терракотовую фигурку женщины — один из характерных для культуры Кукутень предметов.

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