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Leonard Nimoy Played Four Different Characters On The Western That Inspired Star Trek

Leonard Nimoy Played Four Different Characters On The Western That Inspired Star Trek

Before he shot to stardom as Mr. Spock, Leonard Nimoy played a handful of guest roles in the classic Western series "Wagon Train.

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