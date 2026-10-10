Leonard Nimoy Played Four Different Characters On The Western That Inspired Star Trek

Before he shot to stardom as Mr. Spock, Leonard Nimoy played a handful of guest roles in the classic Western series "Wagon Train.
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