ФСБ России обнародовала архивные документы о преступлениях бывшего главаря банды вооруженного крыла «Организации украинских националистов» — «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) Мирослава Симчича, которому глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины.
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