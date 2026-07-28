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ИА Регнум

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ФСБ: Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины экс-главарю банды УПА

ФСБ: Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины экс-главарю банды УПА

ФСБ России обнародовала архивные документы о преступлениях бывшего главаря банды вооруженного крыла «Организации украинских националистов» — «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) Мирослава Симчича, которому глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины.

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