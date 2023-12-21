Пражский стрелок вел дневник на русском языке и вдохновлялся брянской бойней

По данным издания ceskenoviny.cz, 24-летний студент Карловского университета Давид Козак, который убил сегодня на философском факультете 15 человек и ранил 24 человека, вел дневник на русском языке и восхищался бойней в Брянске, которую хотел превзойти.
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