Нижегородские молодые учёные рассказали, как создают технологии будущего

Разгадка тайны аутизма, искусственный интеллект для робототехники, радиолокатор, преодолевающий все преграды и другие уникальные проекты нижегородских студентов и аспирантов признаны одними из лучших на XI Всероссийском молодёжном научном форуме «Наука будущего – наука молодых».