Черкесы и белое движение.

Действия разложившихся «красных» банд, нападавших на аулы, расстрелы представителей адыгского духовенства и социальной элиты, а также политическая «ориентация» на региональное областное правительство, сохранение тесного союза с казачеством… – всё это фактически подтолкнуло черкесов занять сторону белого движения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии