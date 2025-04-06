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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Питерсон: «Попадание Энтони в Зал славы с первой попытки не должно удивлять»

«В последнее время в сети ходило много разговоров о заслугах Кармело Энтони перед включением в Зал славы, поскольку он так и не выиграл чемпионат НБА.

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