Сколько будут отдыхать россияне в ноябре 2026 года, десять дней или нет

Сколько выходных ждет россиян в ноябре 2026 года? Разбираемся в производственном календаре, выясняем, будет ли 10 дней отдыха и выгодно ли брать отпуск в сентябре.
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