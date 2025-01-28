Сын Такера Карлсона станет замом пресс-секретаря вице-президента США

Карлсон-младший работает с американскими политиками уже шестой год.Заместителем пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса станет сын известного телеведущего и журналиста Такера Карлсона, 28-летний Бакли Карлсон.
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