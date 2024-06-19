Обзор смартфона Samsung Galaxy A55 5G

Серия Galaxy A5 у компании Samsung - очень удачная. Она хороша прежде всего по соотношению цена/качество: за €300-350 вы получаете достаточно мощный смартфон с хорошим дисплеем, очень приличной камерой, влагозащитой (!) и прочими характеристиками, которые вполне устраивают подавляющее большинство пользователей, не желающих выкладывать кучу денег за топовый смартфон (там даже вовсе не топовые модели могут стоить €700-800, а уж у суперфлагманов цена и вовсе улетает в потолок аж до €1500).