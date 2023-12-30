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Кравец об «Авангарде»: «Создадим второе звено, в котором будут Жафяров, Прохоркин и Юрчо. У Дамира и Томаша есть мастерство, бросок. Они нам помогут»

«На игру [с «Ладой»] мы его видим в сочетании вместе со Спунером и Буше. В дальнейшем, надеюсь, мы создадим второе звено, в котором будут играть Жафяров, Прохоркин и Юрчо.

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