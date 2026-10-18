ДОНЕЦК, 18 октября, ФедералПресс. Глава ДНР Денис Пушилин считает нереалистичным требование Киева приостановить боевые действия на 60 дней для проведения президентских выборов.
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