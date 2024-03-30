Страна.ua: Зеленский не простил Шефиру отъезд из Киева после начала СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог простить своему советнику и соратнику Сергею Шефиру его отъезд из Киева в первые дни после начала СВО, его влияния после начала боевых действий на Украине в 2022 году резко снизилось.
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