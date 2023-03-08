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Игроки ЦСКА поздравили женщин с 8 марта

Игроки ЦСКА поздравили женщин с 8 марта

Московский ЦСКА поздравил представительниц прекрасной половины человечества с 8 марта. Баскетболисты армейцев, включая Алексея Шведа и Ливио Жан-Шарля, пожелали дамам много приятного.

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