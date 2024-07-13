"Русский стандарт": лишь 40% покупок россиян за полгода были сделаны онлайн

Россияне в 2024 году стали реже совершать покупки в Интернете. По итогам первого полугодия на них пришлось лишь 40% от общего числа покупок, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка "Русский стандарт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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