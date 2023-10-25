Куда сходить: интересные мероприятия 26 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Театр имени А. С. Пушкина (Евпатория, Театральная площадь, 1) «Музыкальные портреты ХХ века», 6+ 26 октября, 19:00 Солисты Крымской государственной филармонии представят слушателям камерно-вокальное творчество композиторов ушедшего века.
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