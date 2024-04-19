Конфликт исчерпан: хирург, пришивший лицо ребёнку, продолжит работу в Краснодаре

Все недоразумения с Кубанским медуниверситетом, по словам врача, устранены.Хирург Алексей Дикарев, удачно пришивший лицо ребёнку, рассказал, что продолжит работать в медицинском университете в Краснодаре.
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