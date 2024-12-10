Вечерний парад планет могут наблюдать новосибирцы в декабре

Сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ рассказывают, в декабре в ночном небе выстроится парад планет — это астрономическое явление, когда большинство небесных тел Солнечной системы становятся наблюдаемы в одно и то же время.
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