Вечерний парад планет могут наблюдать новосибирцы в декабре

Сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ рассказывают, в декабре в ночном небе выстроится парад планет — это астрономическое явление, когда большинство небесных тел Солнечной системы становятся наблюдаемы в одно и то же время.