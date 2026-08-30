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Германия совместно с ЕС и НАТО "готовит ответ" на инцидент с беспилотниками

Германия совместно с ЕС и НАТО "готовит ответ" на инцидент с беспилотниками

Hendrik Schmidt/picture-alliance/dpa/TASS Германское правительство завершает свое расследование инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига.

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