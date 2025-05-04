Военное обучение семинаристов

В майские праздники на одном из военных полигонов для них провели обучение основам военного дела. Пресс-служба крымской митрополии сообщила: «В рамках курса «Основы подготовки священнослужителей для прохождения служения в зоне боевых действий» студенты Таврической семинарии приняли участие в практических занятиях на военном полигоне».