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Умерла 43-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина: история жизни и причина трагедии

Умерла 43-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина: история жизни и причина трагедии

Утром 1 сентября 2026 года не стало ясновидящей и таролога Елены Ивашиной — яркой участницы 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» и проекта «Экстрасенсы.

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