На Западе любят Россию, но деревянные вешалки у туристов всё же отбирают

три поколения на пресловутом Западе кормлены инфонаркотой. выход из зависимости тоже не быстрый...

лл

лина любимцева

КАКОЙ может быть биде, когда у нас уже третьи сутки нет горячей воды. Вместо нее из крана течет ржавая, холодная вода... А счетчик крутит.... как горячую...