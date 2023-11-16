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  • Anna Brave
    Он корчил из себя борца с навальнерами, но потом вот съехал на такую чушь. Хотя и ранее много нёс всякой бедибердыКого корежит от э...
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На Западе любят Россию, но деревянные вешалки у туристов всё же отбирают

На Западе любят Россию, но деревянные вешалки у туристов всё же отбирают

1. Несмотря на санкции, иностранные туристы продолжают миллионами приезжать в Россию, в том числе из западных стран.

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Комментарии
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Виктор Муравьев
Идиотизм трудно излечивается!
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
три поколения на пресловутом Западе кормлены инфонаркотой. выход из зависимости тоже не быстрый...
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2 час.
лл
лина любимцева
КАКОЙ  может быть биде, когда у нас уже третьи сутки нет горячей воды. Вместо нее из крана течет ржавая, холодная вода... А  счетчик крутит.... как горячую...
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1 час.

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