В Казахстане вдвое выросло число поездов со спутниковым интернетом

В Казахстане расширяется сеть пассажирских поездов, оборудованных спутниковым интернетом. Как сообщили в национальном железнодорожном операторе «Казахстанские железные дороги», к концу сентября доступ к сети появится в 124 составах — это в два раза больше текущего показателя.