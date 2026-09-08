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Царьград

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В Казахстане вдвое выросло число поездов со спутниковым интернетом

В Казахстане вдвое выросло число поездов со спутниковым интернетом

В Казахстане расширяется сеть пассажирских поездов, оборудованных спутниковым интернетом. Как сообщили в национальном железнодорожном операторе «Казахстанские железные дороги», к концу сентября доступ к сети появится в 124 составах — это в два раза больше текущего показателя.

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