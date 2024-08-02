«Примерно в десять раз меньше просмотров»: что говорят блогеры о замедлении YouTube

Ютуб-блогеры, опрошенные Business FM, отмечают, что на сегодняшний день ни одна из российских площадок не может конкурировать с американским видеохосингомЧисло жалоб на работу YouTube 1 августа превысило 14 тысяч, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.