Как биоуголь из канализационных отходов помог повысить прочность бетона

Бетон долгое время считался материалом с устоявшейся рецептурой: цемент, вода, песок и щебень. Однако даже частичная замена одного из компонентов способна заметно изменить его характеристики — именно поэтому строительные лаборатории по всему миру непрерывно тестируют добавки самого разного происхождения.