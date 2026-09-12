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Мировое обозрение

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Как биоуголь из канализационных отходов помог повысить прочность бетона

Как биоуголь из канализационных отходов помог повысить прочность бетона

Бетон долгое время считался материалом с устоявшейся рецептурой: цемент, вода, песок и щебень. Однако даже частичная замена одного из компонентов способна заметно изменить его характеристики — именно поэтому строительные лаборатории по всему миру непрерывно тестируют добавки самого разного происхождения.

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