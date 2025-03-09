Дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Московский суд со второй попытки оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, как стало известно из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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