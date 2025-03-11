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Anti-Malware: свежее обновление выводит из строя принтеры HP LaserJet

Anti-Malware: свежее обновление выводит из строя принтеры HP LaserJet

Компания HP выпустила обновление, ломающее принтеры. Об этом сообщает портал Anti-Malware. Обновление прошивки под номером 20250209, выпущенное 4 марта 2025 года, вызвало сбои в работе некоторых моделей принтеров HP LaserJet MFP M232–M237.

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