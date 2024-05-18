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Петербургский дневник

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Архивисты и парфюмеры провели совместный субботник

Архивисты и парфюмеры провели совместный субботник

И объявили о том, что в Петербурге пройдет конкурс на воссоздание духов XX века На территории СПб КГУ «Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга» прошел субботник.

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