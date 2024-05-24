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"Они его съедают": Армия встала за обвиненного в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова

"Они его съедают": Армия встала за обвиненного в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова

Попов, боевой генерал Газета "Коммерсант" сообщает, что бывшего командующего 58-й оа ЮВО генерал-майора Ивана Попова готовят к освобождению.

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Комментарии
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Александр
Потому,что лезть в расследование-не дело Президента.
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3 час.
Николай Кучков
Не дело президента было,что у табуреткина воровали,что у Шойгу воровали, что медицина в загоне,что в полиции сто я лишним тысяч  кадров не хватает,что наводнили эмигрантов...Это всё дело президента, до всего должно быть дело.А выстроенная им вертикаль власти работала против него же ,его майские указы не выполнялись из года в год.а посадок за это так и не было, потому как приходили на руковдящие места не профессионалы ,а родственники, блатные...Так бороться нужно за честных людей, не давать их очернять подлыми людьми, так что до всего ему должно быть дело!!
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57 мин.
Татьянка Яцук
с брюхами до колен...
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53 мин.

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