"Они его съедают": Армия встала за обвиненного в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова

Николай Кучков

Не дело президента было,что у табуреткина воровали,что у Шойгу воровали, что медицина в загоне,что в полиции сто я лишним тысяч кадров не хватает,что наводнили эмигрантов...Это всё дело президента, до всего должно быть дело.А выстроенная им вертикаль власти работала против него же ,его майские указы не выполнялись из года в год.а посадок за это так и не было, потому как приходили на руковдящие места не профессионалы ,а родственники, блатные...Так бороться нужно за честных людей, не давать их очернять подлыми людьми, так что до всего ему должно быть дело!!