На дороге лед. Эксперт Ахпашев рассказал, как ничего не сломать при падении

Зимой к кабинету травматологов всегда стоит очередь. Гололедица, короткий световой день, мешковатая или сковывающая движения одежда, разговоры по телефону на бегу увеличивают число травм и падений, в результате которых страдают мягкие ткани, суставы, связки и кости.