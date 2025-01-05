На дороге лед. Эксперт Ахпашев рассказал, как ничего не сломать при падении

Зимой к кабинету травматологов всегда стоит очередь. Гололедица, короткий световой день, мешковатая или сковывающая движения одежда, разговоры по телефону на бегу увеличивают число травм и падений, в результате которых страдают мягкие ткани, суставы, связки и кости.
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