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Bild: два политика из СДПГ выдали российскую подлодку "Варшавянка" за немецкую

Bild: два политика из СДПГ выдали российскую подлодку "Варшавянка" за немецкую

Два политика из Киля, представляющие Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, в социальных сетях ошибочно выдали российскую подводную лодку "Варшавянка" проекта 636 за субмарину немецкого производства от компании Thyssenkrupp Marine Systems.

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