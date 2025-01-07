Bild: два политика из СДПГ выдали российскую подлодку "Варшавянка" за немецкую

Два политика из Киля, представляющие Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, в социальных сетях ошибочно выдали российскую подводную лодку "Варшавянка" проекта 636 за субмарину немецкого производства от компании Thyssenkrupp Marine Systems.