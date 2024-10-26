Затмения и ретро-планеты в год Змеи: какие астрологические события нас ждут в 2025 году Алёна Юрьева2025 год под знаком Зеленой Деревянной Змеи обещает множество астрологических явлений, каждое из которых несет свои вибрации и возможности.